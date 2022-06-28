Семилетняя девочка застряла в алюминиевом бидоне в Туркестанской области (видео)

Спасение ребенка. Кадр из видео: instagram.com/turkistan_tjd

Спасателям Туркестанской области пришлось разрезать алюминиевый бидон, чтобы вызволить застрявшую в нем семилетнюю девочку. Об этом сообщается на официальной странице регионального ДЧС в Instagram.

Как рассказали в департаменте по ЧС, вызов на номер "112" поступил накануне, 27 июня. Инцидент произошел в поселке Атакент.

Установлено, что девочка 2015 года рождения осталась без присмотра со стороны взрослых и залезла в алюминиевый бидон, из которого не смогла выбраться самостоятельно.

На помощь ребенку прибыли четверо спасателей ДЧС Туркестанской области. Было решено разрезать бидон с помощью специальных инструментов.

В итоге девочку благополучно извлекли из емкости и передали родителям. В результате происшествия пострадавших нет, жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975914-semiletnyaya-devochka-zastryala-v-alyuminievom-bidone-v-turkestanskoy-oblasti-video/