Пять человек погибли при обрушении трибуны на корриде в Колумбии

Момент обрушения трибуны. Кадр из видео: twitter.com/andrespaez25

В колумбийском городе Эль-Эспиналь во время традиционного праздника с боем быков обрушилась трибуна стадиона со зрителями. Пять человек погибли, передают "Известия" со ссылкой на El Tiempo.

Сообщается, что в результате происшествия погибли пять человек, еще минимум 500 получили ранения.

Издание со ссылкой на El Espectador пишет, что во время боя быков обрушились шесть секций трибуны для корриды Plaza de Toros Gilberto Charry. Конструкция из дерева не выдержала огромного наплыва зрителей.

Кроме того, отмечается, что в ходе инцидента один из быков сбежал со стадиона. Местные власти объявили "желтый" уровень опасности.

26 июня в ночном клубе в прибрежном городе Ист-Лондон в Южно-Африканской Республике в результате сильной давки погибли 22 подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975803-pyat-chelovek-pogibli-pri-obrushenii-tribuny-na-korride-v-kolumbii/