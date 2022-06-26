Кровли школ и домов сорвал сильный ветер в Акмолинской области (фото)

Фото с места событий: ДЧС Акмолинской области

Накануне, 25 июня, в двух районах Акмолинской области из-за сильного ветра пострадали здания школ и жилых домов - были сорваны кровли, сообщается в официальном Instagram ДЧС региона.

Как подчеркнули в ведомстве, скорость ветра в Буландынском районе и районе имени Биржан Сал достигала 30 м/с.

В результате сильного ветра произошли частичные и полные срывы кровли в 3 общеобразовательных школах и в 38 частных жилых домах.

К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что для определения ущерба на местах работают комиссии.

По информации ДЧС Акмолинской области, из-за ураганного ветра произошло падение электрических опор в ряде населенных пунктов.

На данный момент, как отметили в ведомстве, производятся восстановительные работы.

Специалисты ДЧС опубликовали кадры с места событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975713-krovli-shkol-i-domov-sorval-silnyy-veter-v-akmolinskoy-oblasti-foto/