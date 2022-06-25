Стало известно о состоянии выжившего под лавиной в Восточном Казахстане альпиниста

Место происшествия. Фото: МЧС РК

В Восточном Казахстане два альпиниста погибли, один пострадал после схода снежной массы на горе Белухе. Медики рассказали о состоянии пострадавшего - оно тяжелое, передает "Хабар 24".

По словам врачей областного многопрофильного центра в Усть-Каменогорске, 44-летний мужчина лежит в реанимации. Давать какие-либо прогнозы они не берутся.

"Доставлен к нам по линии медицины катастроф в тяжелом состоянии. Проведен комплекс обследований. Пострадал в основном головной мозг у пациента.

Сейчас находится в тяжелом состоянии, в реанимации. Получает весь объем помощи, который требуется. Хирургические вмешательства на сегодняшний день не нужны", - сообщил заведующий отделением реанимации многопрофильного центра ВКО Сергей Эбель.

Напомним, в Восточном Казахстане произошел сход снежной массы в горах. В результате чего погибли два альпиниста, еще одного пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975653-stalo-izvestno-o-sostoyanii-vyzhivshego-pod-lavinoy-v-vostochnom-kazahstane-alpinista/