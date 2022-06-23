Два альпиниста погибли, один пострадал при сходе снежной массы в ВКО (видео)

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На горе Белуха в районе озера Кокколь произошел сход снежной массы, из-за чего погибли двое альпинистов, работавших над укреплением туристической трассы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"23 июня около 10:00 из Катон-Карагайского района спасателям поступил вызов, что на горе Белуха в районе озера Кокколь при проведении альпинистами в составе 4 человек работ по укреплению трассы для восхождения туристов на гору произошел сход снежной массы", - сообщили представители МЧС.

Отмечается, что в результате несчастного случая погибли двое мужчин 1992 и 1988 года рождения. Кроме того, пострадал гражданин России 1990 года рождения.

Еще один 32-летний альпинист остался жив.

"В труднодоступную местность был направлен вертолет МИ-8 "Казавиаспас" со спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО", - отметили в пресс-службе ведомства.

Прибыв на место происшествия, вертолет завис в воздухе на высоте метра. Спасатели подняли на борт вертолета двоих погибших и обоих выживших мужчин.

Пострадавшему врачи Центра медицины катастроф оказали первую медицинскую помощь.

"Понадобилось несколько рейсов на воздушном судне, чтобы провести спасательную операцию на высоте 3 тыс. метров", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975448-dva-alpinista-pogibli-odin-postradal-pri-shode-snezhnoy-massy-v-vko/