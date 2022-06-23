Стройматериалы загорелись на трассе в Восточном Казахстане

Пожар на трассе в ВКО: instagram.com/shygysqaz_tjd

На 17-м километре трассы "Усть-Каменогорск – Шемонаиха" на территории ИП загорелись стройматериалы. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС ВКО в Instagram.

Пожар произошел на трассе в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

"На огороженной территории одного из ИП под навесом загорелись строительные материалы", – сообщили представители ведомства.

Отмечается, что пожарные полностью потушили огонь на площади 220 квадратных метров.

"Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования", – добавили в департаменте по ЧС.

Всего в тушении пожара участвовало 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975440-stroymaterialy-zagorelis-na-trasse-v-vostochnom-kazahstane/