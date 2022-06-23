Власти Турции заподозрили, что лесной пожар в Мармарисе возник из-за диверсии

Лесной пожар в Мармарисе. Фото: dia images via Getty Images

Власти Турции подозревают, что лесной пожар в городе Мармарис возник в результате диверсии. Об этом заявил министр сельского и лесного хозяйства страны Вахит Киришчи, передает РИА Новости со ссылкой на TRT Haber.

Как сообщило Управление лесного хозяйства провинции Мугла в Турции, в Мармарисе во вторник вспыхнул крупный лесной пожар. К тушению были привлечены 20 вертолетов, а также 14 самолетов.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетил Мармарис, виновные в поджоге будут привлечены к ответственности.

"В настоящее время на местах работают 2600 человек. Количество борющихся с огнем самолетов достигло 41. 151 человек был эвакуирован из своих домов в качестве меры предосторожности. В отношении пожара есть подозрения о диверсии", – сказал Киришчи.

Тем временем жители Европы также вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, вызванных аномальной жарой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975323-vlasti-turtsii-zapodozrili-chto-lesnoy-pozhar-v-marmarise-voznik-iz-za-diversii/