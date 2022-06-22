Ураганный ветер сорвал крыши и повалил вышки связи в ЗКО (видео)
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В Западно-Казахстанской области после периода жары прошел ураган, который сорвал крыши с местных зданий и повалил вышки связи, передает сайт телеканала КТК.
Указывается, что погода в регионе начала портиться в понедельник днем - после почти 30-градусной жары начались краткосрочные ливни.
Уже к вечеру того же дня по области прошел ураган. По словам очевидцев, даже выходить на улицу в тот момент было опасно.
Рабочие Карачаганакского месторождения засняли видео, на котором видно, что ветер буквально разметал по округе крышу одноэтажного здания, сорвал профлист и обрешетку, а также повалил установленные в местности вышки связи.
Как сообщали в региональном ДЧС, в ЗКО до сих пор сохраняется угроза возникновения штормового ветра и сильной грозы.
Источник: КТК
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975120-uragannyy-veter-sorval-kryshi-i-povalil-vyshki-v-zko-video/