Самолет Ан-2 с тремя людьми на борту пропал с радаров в Якутии

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В Якутии пропал с радаров самолет Ан-2. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один пассажир, сообщает ГУ МЧС России по Республике Саха.

По данным ведомства, самолет вылетел из Ус-Хатынга в 6:30 (3:30 по Нур-Султану) и должен был прилететь на площадку "Вертикальный" Кобяйского района через два с половиной часа, в 9:00 (6:00 по Нур-Султану). Однако в назначенное время воздушное судно не прибыло. Самолет пропал с радаров.

"На борту по предварительным данным находятся три человека – два члена экипажа, один пассажир и одна тонна груза", – говорится в сообщении ведомства.

Для проведения поисковых работ привлечены самолет Ан-26 и вертолет Ми-8 авиакомпании "Полярные авиалинии", - сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В конце мая в Непале пропал с радаров самолет с 22 людьми на борту. Позже стало известно, что воздушное судно потерпело крушение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975020-samolet-an-2-s-tremya-lyudmi-na-bortu-propal-s-radarov-v-yakutii/