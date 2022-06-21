Джип с туристами покатился кувырком с горы в Кабардино-Балкарии

Джип катится кувырком с горы. Кадр из видео: t.me/mash_gor

В Тызыльском ущелье в Кабардино-Балкарии внедорожник с туристами заехал на гору, но затем машина покатилась назад и перевернулась. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash Gor.

На кадрах видеоролика можно увидеть, как джип Nissan Patrol сначала заезжает на гору, а затем едет назад, после съезжает в сторону и дальше уже катится кувырком, перевернувшись более шести раз. На видео также видно, как люди выпадают из транспорта в процессе его движения.

Отмечается, что водитель автомобиля не пострадал. Есть ли травмы у пассажиров внедорожника, не сообщается.

В апреле в Казахстане злоумышленники угнали в Нур-Султане внедорожник за 16 млн тенге и продали в 10 раз дешевле в Алматы – за 1,7 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974975-dzhip-s-turistami-pokatilsya-kuvyrkom-s-gory-v-kabardino-balkarii/