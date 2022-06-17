Протестующие в Индии подожгли поезд из-за новой системы призыва в армию

Протестующие подожгли вагоны поезда. Фото: Santosh Kumar/Hindustan Times via Getty Images

В Индии произошли акции протесты, которые перерастали в беспорядки, из-за новой системы набора на военную службу, передает Bloomberg.

Правительство Индии на этой неделе объявило о пересмотре системы набора в вооруженные силы страны. Новая система, названная Agnipath, или "огненный путь", предусматривает набор мужчин старше 17 лет на четырехлетний срок службы, и в зависимости от результатов некоторые из них останутся на более длительный срок. Эта система, как отметили власти страны, направлена на то, чтобы увеличить количество рабочих мест и сократить пенсионные счета, которые составляют примерно пятую часть ежегодных расходов на оборону.

Ранее солдаты в Индии служили около двух десятилетий, а затем уходили на пенсию с гарантированной выплатой отчислений.

На видеокадрах можно увидеть, как протестующие, которые, возможно, являются потенциальными новобранцами, поджигают вагоны поездов и перекрывают железнодорожное и автомобильное движение.

В Армении также проходят акции протеста, митингующие требуют отставки действующего премьера Никола Пашиняна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974520-protestuyuschie-v-indii-podozhgli-poezd-iz-za-novoy-sistemy-prizyva-v-armiyu/