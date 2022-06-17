Лежал на кровати без сознания: ребенка вынесли из горящей квартиры в Павлодаре

Фото с места событий: ДЧС Павлодарской области

Ребенка 2015 года рождения спасли из горящей квартиры в одном из жилых домов Павлодара, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС Павлодарской области.

Инцидент произошел накануне днем. Как сообщили в ведомстве, в 16:04 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по улице Жаяу Мусы, в доме №1.

Как оказалось, на восьмом этаже десятиэтажного жилого дома произошел пожар в однокомнатной квартире на площади 6 квадратных метров. Горели деревянные конструкции балкона, домашние вещи, огонь перешел на пластиковое окно кухни.

Помимо этого, на девятом этаже, в однокомнатной квартире, горела пластиковая балконная рама на площади 3 квадратных метра, а в квартире на десятом этаже от воздействия высокой температуры оплавилась пластиковая балконная рама на площади 2 квадратных метра.

Звено газодымозащитной службы вскрыло входную металлическую дверь квартиры, в которой произошел пожар. В комнате они обнаружили мальчика 2015 года рождения, который без сознания лежал на кровати.

Старший пожарный-спасатель пожарной части № 3 сержант гражданской защиты Сулейменов Дастан надел мальчику спасательное устройство "Фенист" и на руках вынес на улицу. Ребенка передали в руки медиков, сообщили в ДЧС.

Пострадавшего доставили в больницу.

Кроме того с восьмого и девятого этажей спасли взрослого и еще трех детей.

Сообщается, что в сопровождении пожарных из здания эвакуировались 25 человек, в том числе 10 детей. До прибытия подразделения эвакуировались самостоятельно по лестничному маршу 15 человек.

Справиться с пожаром сотрудникам ДЧС удалось в 16:38. На месте были задействованы 28 человек личного состава и 9 единиц техники ДЧС Павлодарской области, центр медицины катастроф, а также службы "102" и "103".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974481-lezhal-na-krovati-bez-soznaniya-rebenka-vynesli-iz-goryaschey-kvartiry-v-pavlodare-foto-video/