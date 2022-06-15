Посетителей алматинского ТРЦ эвакуировали из-за сообщения о взрывном устройстве

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В полицию поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ "Moskva Metropolitan" в Алматы. В связи с этим из здания были эвакуированы посетители и сотрудники центра, передает NUR.KZ.

В официальном Instagram-аккаунте ТРЦ в сториз появилось сообщение о том, что после поступившего сообщения от полиции о заложенной бомбе из здания были эвакуированы люди.

Позже в результате проверки стало ясно, что сообщение было ложным.

Представители ТРЦ "Moskva Metropolitan" добавили, что сейчас торговый центр работает в штатном режиме.

Корреспондент NUR.KZ обратился в Департамент полиции города Алматы за комментарием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974122-posetiteley-almatinskogo-trts-evakuirovali-iz-za-soobscheniya-o-vzryvnom-ustroystve/