"Отгоняйте мою машину": полицейский сел за руль загоревшегося авто в Актобе (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Актюбинской области

Сегодня, 10 июня, рано утром в районе центрального стадиона в Актобе загорелся внедорожник. Рядом с ним стояла еще одна машина, ее отогнал на безопасное расстояние полицейский, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве рассказали, что патрульные, находясь в районе центрального стадиона, на парковке заметили горящий внедорожник Ford, а рядом с ним стояла машина Renault.

Полицейский Сабыржан Куандык разыскал владелицу рядом стоящего автомобиля. Взяв у нее ключи, молодой сотрудник сел в уже возгорающуюся машину (горели переднее колесо и крыло) и отогнал Renault на безопасное расстояние.

Сабыржан Куандык. Фото: ДП Актюбинской области

На видео с жетона видно, как к стражу порядка подбегает женщина, когда слышится хлопок, она вскрикивает.

"Отгоняйте мою машину", - попросила владелица.

Пожарные, прибывшие по вызову, потушили внедорожник. Хозяйка спасенного транспортного средства поблагодарила полицейских за смелость и оперативность.

Напомним, ранее сообщалось, что атырауские полицейские нашли пропавшую около 10 лет назад гражданку Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973547-otgonyayte-moyu-mashinu-politseyskiy-sel-za-rul-zagorevshegosya-avto-v-aktobe-video/