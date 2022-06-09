Семь человек погибли при пожаре в офисном здании в Южной Корее

Офисное здание после тушения пожара. Кадр из видео: YouTube / YTN news

В городе Тэгу на юго-востоке Южной Кореи в офисном здании произошел пожар. Семь человек погибли, еще 46 пострадали, передает Yonhap.

Агентство со ссылкой на пожарные службы пишет, что пожар в семиэтажном здании произошел в 10:55 (7:55 по Нур-Султану). Он был полностью потушен через 20 минут.

На месте происшествия работали 50 пожарных машин и 160 пожарных.

Как сообщают официальные лица, в результате происшествия погибли семь человек, 46 получили ранения, десятки граждан были эвакуированы.

Правоохранительные органы заявили, что расследуют причину пожара, в том числе возможность поджога.

Ранее в Москве загорелся крупный бизнес-центр. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. Спасатели смогли эвакуировать 120 человек, 11 были спасены, пострадали два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973337-sem-chelovek-pogibli-pri-pozhare-v-ofisnom-zdanii-v-yuzhnoy-koree/