Посевы в еще одном регионе Казахстана пострадали от града и ливня (видео)

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В понедельник на район Байтерек Западно-Казахстанской области обрушилась непогода - сильный ветер, ливень и град нанесли ущерб фермерским полям, передает сайт телеканала КТК.

Больше всего от разбушевавшейся стихии пострадало село Чувашинское. Град побил насаждения, а ветер снес шифер с одного из домов.

"Был очень сильный ветер, град. Дети были дома одни, очень испугались. Стали мне звонить, скидывать видео. Потом соседи позвонили и сказали, что часть нашей крыши к ним во двор принесло", - рассказала сельчанка Гаухар Такбергенова.

Сельчане говорят, все в округе грохотало. Дождь с градом стояли буквально непроглядной стеной. В самом поселке ущерба практически нет, а вот расположенные рядом фермерские поля пострадали.

Фермеры надеются, что посаженное еще можно спасти, но урожай однозначно придется собирать позже обычного.

В местном акимате пообещали оказать посильную помощь пострадавшим хозяйствам.

"Сильный ливень с градом прошел вчера вечером полосой. Нанес ущерб нескольким крестьянским хозяйствам. Здесь вот побило помидоры. Где-то буквально накануне фермеры начали убирать пленку над огурцами, их тоже побило. В поселке у одного дома частично снесло крышу. Будем как-то помогать", - прокомментировал аким сельского округа Достык Абубакир Тулеуов.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что град уничтожил всходы в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973061-posevy-v-esche-odnom-regione-kazahstana-postradali-ot-grada-i-livnya-video/