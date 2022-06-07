Торговый дом Sulpak горел в Кызылординской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Кызылординской области

6 июня в 23.51 часов в торговом доме Sulpak, расположенном в поселке Торетам Кызылординской области, случился пожар. Подробности происшествия озвучили в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, общая площадь здания, расположенного в поселке Торетам по улице Жанкожа батыра, составляет 758,8 кв.м.

В ДЧС Кызылординской области отметили, что полностью сгорели кровля и потолок торгового дома, а также предметы быта на площади 275 кв.м.

Пожар был ликвидирован в 01.15 часов.

Место происшествия. Фото: ДЧС Кызылординской области

"Погибших и пострадавших нет. С целью установления причины возникновения пожара назначены пожарно-испытательные лабораторные работы. Ущерб устанавливается", - пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работали 10 сотрудников службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ и 2 единицы техники, а также 13 сотрудников специализированной пожарной части №70 Российской Федерации и 4 единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973026-torgovyy-dom-sulpak-gorel-v-kyzylordinskoy-oblasti/