Перегородка при входе в подъезд обрушилась в одном из домов Усть-Каменогорска (фото)

Кирпичная перегородка обрушилась в одном из домов Усть-Каменогорска. Фото: ДЧС ВКО

В одной из девятиэтажек Усть-Каменогорска обрушилась кирпичная перегородка входной группы подъезда. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС ВКО.

"В городе Усть-Каменогорске по бульвару Гагарина в девятиэтажном жилом доме произошло самопроизвольное обрушение кирпичной перегородки входной группы в одном из подъездов", – сообщили в областном департаменте по ЧС.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет. Тем не менее был поврежден автомобиль, припаркованный рядом.

"На месте находятся сотрудники городского Управления по ЧС", – добавили в ведомстве.

Напомним, что в первых числах июня в Восточном Казахстане произошел крупный лесной пожар. Позже сообщалось, что распространение огня было остановлено, несмотря на затруднения, которые создавал сильный ветер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972658-peregorodka-pri-vhode-v-podezd-obrushilas-v-odnom-iz-domov-ust-kamenogorska-foto/