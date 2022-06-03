Крупный бизнес-центр загорелся в Москве (видео)
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В Москве загорелся крупный бизнес-центр. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, передает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.
К тушению бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" привлекли вертолеты Ка-32. Загорелись четыре этажа здания.
На месте начали работу 340 человек и 100 единиц техники. Спасатели смогли эвакуировать 120 человек, 11 были спасены, пострадали два человека. Поиск остальных продолжается.
Вскоре возгорание удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.
Пожару был присвоен пятый ранг из пяти возможных.
СМИ сообщили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание под вентфасадом. РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, назвали еще одну возможную версию пожара - поджог.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972434-krupnyy-biznes-tsentr-zagorelsya-v-moskve-video/