Крупный бизнес-центр загорелся в Москве (видео)

Пожар в московском бизнес-центре. Кадр из видео: Telegram/РБК

В Москве загорелся крупный бизнес-центр. Площадь возгорания составила тысячу квадратных метров, передает РБК со ссылкой на пресс-службу московского управления МЧС.

К тушению бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза" привлекли вертолеты Ка-32. Загорелись четыре этажа здания.

На месте начали работу 340 человек и 100 единиц техники. Спасатели смогли эвакуировать 120 человек, 11 были спасены, пострадали два человека. Поиск остальных продолжается.

Вскоре возгорание удалось локализовать. Об этом сообщили в МЧС России.

Пожару был присвоен пятый ранг из пяти возможных.

СМИ сообщили, что причиной возгорания могло стать короткое замыкание под вентфасадом. РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах, назвали еще одну возможную версию пожара - поджог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972434-krupnyy-biznes-tsentr-zagorelsya-v-moskve-video/