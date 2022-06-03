Взрыв и крупный пожар произошли на химзаводе в Индии (видео)

Вид на пожар на химзаводе в Индии. Кадр из видео: twitter.com/gandhi_jimi

На химическом предприятии Deepan Nitrite в штате Гуджаран на западе Индии произошел пожар с серией взрывов, передает News18.

Как сообщает издание, семеро рабочих были госпитализированы после отравления угарным газом, а около 700 человек, живущих поблизости от предприятия, были перенаправлены в более безопасные места.

Отмечается, что причина возгорания пока не известна.

Для тушения пожара были направлены 10 пожарных машин. На месте происшествия также находятся бригады скорой помощи.

Издание со ссылкой на Hindustan Times пишет, представители компании Deepak Nitrite в своем заявлении отметили, что внимательно следят за ситуацией.

"Безопасность и благополучие всех наших сотрудников и окружающих людей имеют для нас первостепенное значение. Все наши производственные мощности оснащены лучшими в своем классе системами и оборудованием, обеспечивающими экологически безопасное производство. Наши команды уже на месте, оказывая всевозможную поддержку", – заявили в компании.

В июне прошлого года в результате пожара на химическом заводе в Индии погибли 18 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972354-vzryv-i-krupnyy-pozhar-proizoshli-na-himzavode-v-indii-video/