Гроза, град, сильный ветер до 25 м/с: жителей 10 регионов Казахстана предупредили о штормах

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Казахстанские синоптики предупредили жителей десяти областей об ухудшении погодных условий на завтра, 3 июня. Об этом сообщается на официальном портале РГП "Казгидромет".

Днем 3 июня на севере Карагандинской области ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с. Ночью на востоке региона на поверхности почвы возможны заморозки 1 градус.

Завтра на севере, на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области будет гроза и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Шымкенте и Туркестане завтра прогнозируется гроза и шквал. Скорость ветра с порывами достигнет 15-20 м/с.

Днем 3 июня на юге, на востоке и в горных районах Алматинской области будет гроза и шквал. Скорость ветра достигнет 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

3 июня в Акмолинской области прогнозируется гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с.

В Кокшетау днем 3 июня будет гроза, град и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Нур-Султане завтра днем временами ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Завтра в центре Кызылординской области будет гроза и ветер до 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью 3 июня возможна гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В городе Семей Восточно-Казахстанской области 3 июня сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра днем на западе и востоке Павлодарской области ожидается гроза и порывистый ветер до 15-20 м/с. В Павлодаре днем 3 июня будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 3 июня на западе и севере Костанайской области прогнозируется гроза и град. Скорость ветра составит 15-20 м/с. В Костанае днем 3 июня синоптики обещают грозу.

Завтра днем на юге и востоке Северо-Казахстанской области возможны гроза и ветер со скорость 15-20 м/с. Могут быть порывы до 23 м/с.

В Петропавловске днем 3 июня будет ветер с порывами до 15-20 м/с.

В связи с прогнозом сильных осадков в горах, в период со 2 по 3 июня в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается формирование склонового стока и подъем уровней воды на реках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972320-groza-grad-silnyy-veter-do-25-ms-zhiteley-10-regionov-kazahstana-predupredili-o-shtormah/