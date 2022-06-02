Крупный лесной пожар в ВКО: распространение огня остановили

Лесной пожар в ВКО. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Вчера в Восточно-Казахстанской области загорелся крупный участок лесопокрытой зоны с соснами. Пожар тушили почти 400 человек, и сегодня распространение огня удалось остановить (локализовать). Об этом сообщается на официальном сайте ДЧС ВКО.

"Пожар, начавшийся 1 июня​ 2022 года​ на территории ​ ГЛПР "Семей орманы", Жана-Семейский филиал, Подгороднее лесничество, в лесной лесопокрытой зоне, был локализован 2 июня в 11:00", – сообщили представители ведомства.

В тушении огня были задействованы силы лесников и Департамента по ЧС ВКО, а также местных исполнительных органов и воинской части №68303 МЧС.

399 человек личного состава и 85 единиц техники боролись с огнем. При этом сильные затруднения создавал ветер. Ориентировочная площадь возгорания составила примерно 200-250 гектар.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать удар молнии.

В ДЧС Восточно-Казахстанской области напомнили, что для снижения рисков возникновения природных пожаров необходимо соблюдать следующие требования:

не бросать горящие спички, окурки;

не разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса;

стеклянную посуду следует забирать с собой, так как солнечный свет, проходя через стекло, может сфокусировать и поджечь сухую траву.

Отмечается, что разводить костры можно строго на площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее четырех метров. Перед уходом костер необходимо тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

"Не разводите большой костер при сильном ветре", – добавили представители ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972254-krupnyy-lesnoy-pozhar-v-vko-rasprostranenie-ognya-ostanovili/