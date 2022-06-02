Фура сгорела на дороге в Мангистау (видео)

Фото с места ЧП: lada.kz

Вчера, 1 июня, на трассе в Каракиянском районе Мангистауской области случилось ЧП - загорелся большегруз. Проезжавшие мимо водители сняли пылающий грузовик на видео.

Как сообщили изданию Lada.kz в Департаменте по ЧС региона, информация о возгорании тягача Mercedes и полуприцепа поступила на пульт спасателей в среду, 1 июня, в 17:25.

В 17:59 пожар был ликвидирован прибывшими огнеборцами.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал.

Причину произошедшего сейчас устанавливают дознаватели.

Накануне сообщалось, что в Алматинской области автомобиль столкнулся с поездом. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972131-fura-sgorela-na-doroge-v-mangistau-video/