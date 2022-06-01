Крупный лесной пожар тушат в ВКО (фото, видео)

Лесной пожар в ВКО. Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Восточно-Казахстанской области, недалеко от города Семея загорелась лесопокрытая зона. В основном горят сосны, сообщается на официальном сайте Департамента по ЧС ВКО.

"1 июня​ 2022 года​ в​ 14 часов 27 минут​ в ГЛПР "Семей орманы" Жана-Семейский филиал, Подгороднее лесничество, происходит горение в лесной лесопокрытой зоне (сосна)", – сообщили в областном департаменте по ЧС.

Отмечается, что ориентировочно пожар распространился по территории площадью 160 гектаров.

В тушении огня задействованы силы лесников и ДЧС ВКО в количестве 140 человек личного состава и 34 единиц техники.

"Также на место​ дополнительно​ выехали силы и средства воинской части №68303 МЧС", – добавили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать удар молнии.

"Из-за сухой, жаркой погоды в городе Семей был объявлен 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность – прим. ред.)", – предупредили представители ДЧС.

О результатах тушения огня пока не сообщается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972101-krupnyy-lesnoy-pozhar-vspyhnul-v-vostochnom-kazahstane-foto-video/