"Хранились химические вещества": глава МЧС о взрыве в аптеке роддома Шымкента

Место взрыва. Фото: ДЧС города Шымкент

Глава МЧС в кулуарах кабмина рассказал, из-за чего мог произойти взрыв в перинатальном центре Шымкента. Тогда в результате инцидента погибли охранник и новорожденный, передает корреспондент NUR.KZ.

Юрий Ильин сообщил, что на данный момент рассматриваются несколько версий причин происшествия.

"Там хранились химические вещества в больших количествах для производства лекарственных препаратов. Во всяком случае, перекись водорода, которая, как одна из версий, возможно, послужила причиной (взрыва - прим. ред.).

Другое, в ходе следственных мероприятий охранной компанией было зафиксировано движение, срабатывание датчиков на объекте. Рассматривается другая версия, возможно, умышленно", - добавил глава МЧС.

Напомним, что взрыв возле перинатального центра №1 в Шымкенте произошел 21 мая. В результате происшествия погибли три человека, один из которых - новорожденный ребенок

Вскоре после этого стало известно о заведении уголовного дела по факту взрыва. Кроме того, позже в УОЗ рассказали подробности трагедии. Произошедшее комментировали и в городском ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972037-hranilis-himicheskie-veschestva-glava-mchs-o-vzryve-v-apteke-roddoma-shymkenta/