Семь человек погибли при обрушении 10-этажного здания в Иране

Иранцы собираются на месте обрушения 10-этажного здания. Фото: TASNIM NEWS/AFP через Getty Images

При обрушении строящегося 10-этажного здания в иранском городе Абадан погибли семь человек, 29 ранены.

Как сообщает IRNA, обрушение произошло днем в понедельник, 23 мая, в бизнес-центре "Абадан Метрополь", который находился на этапе строительства. Владелец здания и подрядчик задержаны, причины происшествия пока не установлены.

В результате трагедии погибли семь человек, еще 29 получили ранения.

Агентство ISNA со ссылкой на главу службы спасения Общества Красного полумесяца Ирана пишет, что число жертв обрушения достигло 10.

На месте происшествия работают оперативные группы, спасатели продолжают разбирать завалы. Бетонными обломками завалило несколько машин на улице.

Отмечается, что разбор завалов идет медленно, так как спасатели опасаются обрушения второй части здания.

Ранее шестиэтажное здание обрушилось в центральной провинции Китая Хунань.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970698-sem-chelovek-pogibli-pri-obrushenii-10-etazhnogo-zdaniya-v-irane/