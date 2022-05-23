Крупный пожар произошел в жилом доме в Семее (видео)

Жилой дом загорелся в Семее. Фото: ДЧС ВКО

Трехквартирный жилой дом загорелся в Семее. Пожарные вынесли из огня три газовых баллона, сообщается на официальном сайте ДЧС Восточно-Казахстанской области.

В Семее по улице Академика Павлова произошел пожар в трехквартирном жилом доме 1940 года постройки.

Как отмечается в сообщении областного ДЧС, на момент прибытия спасателей горели деревянные конструкции кровли. Кроме того, в двух квартирах горели деревянные конструкции обрешетки стен и потолочных перекрытий, а также дверные и оконные блоки, бытовая техника и личные вещи.

"При проведении разведки спасателями вынесено из огня 3 газовых баллона", – отметили представители ведомства.

Сообщается, что пожарными подразделениями огонь был полностью ликвидирован на площади 180 квадратных метров.

Всего было задействовано 13 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС ВКО.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970645-krupnyy-pozhar-proizoshel-v-zhilom-dome-v-semee-video/