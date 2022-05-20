Крыши срывает со зданий из-за сильного ветра в Мангистауской области (видео)

Кровля. Фото: lada.kz

Сегодня, 20 мая, в Мангистауской области начался сильный ветер, из-за которого начало срывать крыши с административных зданий в селе Бейнеу. Также об ухудшении погоды сообщили жители Актау.

Как пишет Lada.kz, синоптики на сегодня прогнозировали в Мангистауской области сильный дождь и ветер до 15-20 метров в секунду.

Жителей региона призвали быть осторожными и беречь себя. В Бейнеу из-за ветра упали ограждения домов. Очевидцы засняли инцидент на видео и стали делиться ими в соцсетях.

Погода в Актау также ухудшилась: небо заволокло тучами, ветер усилился, начался дождь.

В департаменте полиции региона водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию. Трассы закрывать на данный момент не планируется.

В ДЧС Мангистауской области изданию сообщили, что из-за сильного ветра снесло крыши с Дома культуры и поликлиники №3 в селе Бейнеу.

Также частично разрушен газопровод по улице Уали, из-за чего без газа остались четыре частных жилых дома.

Пострадавших в результате инцидента нет. Работники АО "КазТрансГаз Аймак" и АО "Бейнеуэнергосервис" ведут ремонтные работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970358-kryshi-sryvaet-so-zdaniy-iz-za-silnogo-vetra-v-mangistauskoy-oblasti-video/