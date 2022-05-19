Крыша обрушилась в многоквартирном доме в Алматы. Жильцы боятся возвращаться

Жильцы дома, в котором обрушился потолок. Кадр из видео: ktk.kz

В Алматы в одной из квартир местной ветхой двухэтажки обвалилась крыша. К счастью, никто не пострадал, поскольку владельцев жилья на тот момент не было дома, передает телеканал КТК.

Жительница дома Наталья Миловацкая призналась журналистам, что теперь боится заходить в собственную квартиру: несколько дней назад в ее спальне обвалился потолок. Груда кирпичей посыпалась с крыши внезапно.

"Хорошо, что он не рухнул со всей конструкцией. Из кирпича, потому что грохот был такой силы. Вообще ужас какой-то был. Как будто баллон взорвался, весь дом тряхануло", - рассказала женщина.

Двухэтажную хрущевку, по данным телеканала, давно признали ветхой, но переселять людей пока не спешат.

"Постановление 2007 года, говорилось о том, что уже нас приготовили сносить, уже чуть ли не завтра сносить, тут бегали с документами. Всех взбудоражили, люди начали собираться уже. И вдруг отменяется это дело. Следовательно, это мероприятие было финансово обеспечено. И с 2008 года никаких действий не происходит", - рассказал жилец дома Александр Федин.

Но даже шаткие стены, по словам горожан, не приносят столько неудобства, сколько сырость и протекающая крыша, из-за которых в квартирах уже завелись плесень и грызуны.

"Дома прогнили, здесь и грибок, и чего только нет. Крыша течет, бесконечно что-то рушится. Постоянно что-то на кого-то падает. Нас должны были внести в программу сноса, то есть это бесконечно нам обещается", - сказала жительница дома Вероника Телепайло.

Сноса домов сейчас ждут 48 семей. Большая часть из них - пожилые люди. Для некоторых из них это последняя надежда обрести нормальное жилье.

В районном акимате тем временем заверили, что программа реновации идет полным ходом, но нужно запастись терпением.

"Мы список предоставили АО СПК. Первый этап, уже начаты работы на Казакова – Райымбека, также инвестор потенциальный начал на Казакова – Боткина", - рассказал глава отдела коммунального хозяйства акимата Жетысуского района Куаныш Сейтимбетов.

По соседству с разваливающимся домом уже снесли шесть двухэтажек, на их месте строятся жилые комплексы. Всего в Жетысуском районе сегодня 163 ветхих дома.

Чиновники пообещали, что все эти здания пойдут под снос, а жильцы получат квартиры в новых многоэтажках. Однако точные сроки назвать они затрудняются.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970019-krysha-obrushilas-v-mnogokvartirnom-dome-v-almaty-zhiltsy-boyatsya-vozvraschatsya/