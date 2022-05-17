Потолок магазина обрушился из-за сильного ливня в Актобе

Потолок обрушился в магазине в Актобе. Кадр из видео: КТК

В Актобе несколько дней идут проливные дожди. Из-за этого некоторых школьников перевели на дистанционное обучение. Также в одном из супермаркетов города обрушилось потолочное перекрытие, передает КТК.

Как сообщает телеканал, посреди рабочего дня в одном из супермаркетов города Актобе обрушилось потолочное покрытие. В магазин через образовавшийся проем хлынула вода.

Отмечается, что сотрудники торговой точки не ожидали такого и долго пытались понять причину происходящего. При этом в воде тонули килограммы конфет, над которыми и образовался проем в потолке.

"Потом сладости еще долго плавали прямо под ногами", – добавили корреспонденты.

Также из-за сильных осадков жители окраины города написали заявление о том, что в связи с погодными условиями просят перевести школьников на удаленное обучение. Они отметили, что из-за непроходимой грязи и слякоти не могут отправить детей в школу.

Сообщается, что в отделе образования разрешили некоторым ребятам сменить формат обучения.

"34 учащихся, которые проживают в жилом массиве Беккул баба 1 и 2, средней школы №76 обучаются в дистанционном режиме. Остальные дети обучаются в штатном режиме", – сообщила замначальника отдела образования акимата города Актобе Гульназ Мырзагалиева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969575-potolok-magazina-obrushilsya-iz-za-silnogo-livnya-v-aktobe-video/