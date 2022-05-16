Пожар в центре Алматы охватил несколько зданий (фото)

Фото с места событий: ДЧС Алматы

Пожар вспыхнул в частном жилом доме, а после перекинулся на соседние здания в Алматы. Спасателям пришлось использовать дрон с тепловизором при ликвидации пожара, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Силы и средства ДЧС были направлены по повышенному рангу к частному дому по улице Клочкова сегодня в 19:49.

Первые расчеты прибыли за 7 минут - пожарные установили, что открытым пламенем горит кровля и обшивка частного дома, который, по предварительной информации, переоборудован под банный комплекс и хостел.

Огонь успел перейти на кровлю здания кафе и автомастерской.

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Подчеркивается, что быстрому распространению огня способствовало близкое расположение сразу нескольких зданий.

"Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды. Создано три участка тушения пожара, развернута пожарная автолестница высотой 37 м", - сообщили в ДЧС.

Помимо этого, для ликвидации пожара и проливки конструкций пожарным пришлось вскрывать металлическую кровлю.

Пожар был полностью ликвидирован в 21:01. Пожарным удалось отстоять расположенную рядом станцию техобслуживания.

В ведомстве отметили, что с помощью дрона пожарные быстро определили места скрытого горения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969562-pozhar-v-tsentre-almaty-ohvatil-neskolko-zdaniy-foto/