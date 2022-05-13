У берегов Пуэрто-Рико при крушении судна погибли 11 мигрантов
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В результате кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек, об этом сообщает береговая охрана США в Twitter.
По данным береговой охраны США, судно перевернулось в 12 милях (примерно в 19 км) к северу от побережья. По предварительным данным, на борту находились нелегальные мигранты.
"В четверг подразделения партнерских агентств спасли 31 выжившего, 11 женщин и 20 мужчин. 11 человек погибли", – говорится в публикации.
В спасательной операции участвуют вертолеты и патрульные катера.
Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.
В ноябре прошлого года 27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манш при попытке попасть в Великобританию. Среди погибших были пять женщин и одна девочка.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969097-u-beregov-puerto-riko-pri-krushenii-sudna-pogibli-11-migrantov/