У берегов Пуэрто-Рико при крушении судна погибли 11 мигрантов

Береговая охрана США спасает пострадавших. Фото: twitter.com/USCGSoutheast

В результате кораблекрушения у берегов Пуэрто-Рико погибли 11 человек, об этом сообщает береговая охрана США в Twitter.

По данным береговой охраны США, судно перевернулось в 12 милях (примерно в 19 км) к северу от побережья. По предварительным данным, на борту находились нелегальные мигранты.

"В четверг подразделения партнерских агентств спасли 31 выжившего, 11 женщин и 20 мужчин. 11 человек погибли", – говорится в публикации.

В спасательной операции участвуют вертолеты и патрульные катера.

Другие обстоятельства происшествия пока не уточняются.

В ноябре прошлого года 27 мигрантов утонули в проливе Ла-Манш при попытке попасть в Великобританию. Среди погибших были пять женщин и одна девочка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969097-u-beregov-puerto-riko-pri-krushenii-sudna-pogibli-11-migrantov/