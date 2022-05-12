Скот массово гибнет от неизвестной болезни в Акмолинской области

Скот массово гибнет в Акмолинской области. Кадр из видео: КТК

Жители поселка Еркиншилик в Акмолинской области заявляют, что уже месяц местные коровы умирают от странной болезни. Погибло уже около 200 голов скота, но причину не могут выяснить даже ветеринары, передает телеканал КТК.

Главные признаки заболевания животных – сильное слюноотделение и полное отсутствие аппетита.

По словам местных жителей, скот начал болеть с приходом весны. Причем, как утверждают люди, это стало носить массовый характер. Обеспокоенные жители забили тревогу.

"Я впервые вижу, чтобы скотина массово гибла от такой болезни. Мы все покой потеряли. Власти ничем не помогают, ветврачей мы в глаза не видели. Сколько дней уже так мучаемся. Сами боремся, как можем", – говорит один из местных жителей Байжигит Мусаулы.

Сельчане решили самостоятельно вакцинировать животных, а не увидев результата, стали обрабатывать пасти коровам бензином и каустической содой. Тем не менее, как сообщают корреспонденты, эти меры не помогли.

За месяц в селе пало около 200 голов скота.

"В каждом доме по два-три животных болеют. Все коровы больны. Надо будет, сейчас к каждому зайдем. Все доказательства предоставим!" – заявил еще один сельчанин.

Отмечается, что 159 жителей села Еркиншилик купили коров по госпрограмме. У каждого – от 3 до 9 миллионов тенге кредита. Люди требуют объявить в ауле карантин, так боятся, что, если власти не признают массовую гибель животных, то их оставят без компенсации.

Ветврачи предполагают, что скотина заражена какой-то инфекцией, но чем именно, сказать не могут.

"В восьми районах зарегистрирована такая болезнь, которая по клиническим признакам схожа с ящуром. Были несколько раз отправлены пробы на экспертизу. Но результаты отрицательные. Так как результаты отрицательные, остается только заниматься симптоматическим лечением", – сообщил руководитель управления ветеринарии Акмолинской области Талгат Жунусов.

Подчеркивается, что в области все же закупили препаратов на 5 миллионов тенге, но сельчанам они достанутся платно.

"В общей сложности, уже по официальным данным, в Акмолинской области неустановленной болезнью заражено около 4000 голов крупного рогатого скота", – заявили корреспонденты телеканала.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968879-skot-massovo-gibnet-ot-neizvestnoy-bolezni-v-akmolinskoy-oblasti-video/