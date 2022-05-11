Троллейбус с пассажирами загорелся на ходу в Алматы (видео)

Кадр из видео: instagram.com/almaty_kris_p

Возгорание троллейбуса произошло сегодня, 11 мая, в Алматы. В салоне троллейбуса в момент возгорания находились пассажиры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ТОО "Алматыэлектротранс".

Инцидент произошел днем, примерно в 15:42, на участке Сейфуллина – ТЭЦ. Сообщается, что троллейбус маршрута №7 двигался в северном направлении. В какой-то момент произошло замыкание низковольтной зарядки.

Водитель троллейбуса, увидев возгорание на крыше троллейбуса, оперативно высадил пассажиров, согласно инструкции. После вызвал пожарный расчет.

Как отметили в пресс-службе компании, возгорание было устранено до прибытия бригады пожарных.

Сообщается, что в результате произошедшего повреждена низковольтная зарядка троллейбуса, в салоне имеется незначительное повреждение потолочной обшивки.

Никто не пострадал.

В пресс-службе подчеркнули, что троллейбус был отбуксирован в парк для дальнейшего обследования и ремонтных работ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968834-trolleybus-s-passazhirami-zagorelsya-na-hodu-v-almaty-video/