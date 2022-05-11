Число погибших в результате взрыва в отеле на Кубе возросло до 43 человек

Гостиница после взрыва. Фото: YAMIL LAGE/AFP via Getty Images

Количество погибших в результате взрыва газа в отеле Saratoga в Гаване увеличилось до 43 человек, об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Кубы.

Как отмечает ведомство, после происшествия еще 17 человек находятся в больницах.

"По состоянию на 18.30 10 мая (04.30 утра 11 мая по Нур-Султану) пострадавших – 97 человек, из них 17 госпитализированы, 37 пациентов выписаны и 43 умерли", – сообщается в публикации.

Среди пострадавших, госпитализированных в больницы, – пятеро детей, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Напомним, 6 мая, в столице Кубы Гаване прогремел взрыв, разрушено здание гостиницы. Сначала кубинские власти заявили о девяти погибших и 13 пропавших без вести. По данным предварительного расследования, причиной трагедии стала утечка газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968733-chislo-pogibshih-v-rezultate-vzryva-v-otele-na-kube-vozroslo-do-43-chelovek/