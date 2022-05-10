Пожар уничтожил жилые дома, постройки и автомобили в Костанае (фото, видео)

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

9 мая в 17.23 часов на окраине Костаная загорелся камыш вдоль реки Тобол с мгновенным переходом огня. Из-за порывистого ветра пламя перекинулось на жилые дома и надворные постройки частного сектора по улице Набережной, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

По данным ведомства, огонь уничтожил 11 жилых домов, 6 хозяйственных построек и 4 автомобиля (из них 1 грузовой), 2 жилых дома частично повреждены пожаром. Общая площадь строений составила 1000 кв.м, а площадь горения камыша - около 1,5 га.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Порывистый ветер, сильное задымление и смежное расположение жилых домов с надворными постройками друг к другу затрудняли тушение огня.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Жертв и пострадавших нет. Проведена эвакуация населения в количестве 25 человек, из них 5 детей.

Место происшествия. Фото: ДЧС Костанайской области

Акимат Костаная подготовил пункт временного размещения в профилактории "Дружба".

Пожар полностью потушили в 21.24 часов. Причина и ущерб устанавливаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968610-pozhar-unichtozhil-zhilye-doma-postroyki-i-avtomobili-v-kostanae-foto-video/