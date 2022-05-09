Гроза, пыльная буря: штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана

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Казахстанские синоптики предупредили жителей тринадцати регионов республики об ухудшении погодных условий на завтра, 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, ночью 10 мая на севере и на востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. На севере и на востоке области ожидаются гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит порывы 15-20 м/с.

В Уральске завтра ночью временами также может быть сильный дождь. Возможны гроза, град и шквал. Скорость порывистого ветра не должна превысить 18 м/с.

Утром и днем 10 мая в горных и предгорных районах Туркестанской области прогнозируется сильный дождь. Временами возможна гроза, шквал, в горных районах - град. На севере области может быть пыльная буря. Скорость ветра составит порядка 17-22 м/с, на горных перевалах - 25 м/с.

В Шымкенте утром и днем 10 мая синоптики обещают сильный дождь, грозу и шквал. Скорость ветра с порывами составит 17-22 м/с.

В Туркестане завтра также ожидается гроза и шквал. Скорость ветра с порывами не должна превысить 17-22 м/с.

Днем 10 мая на большей части территории Павлодарской области, а также в Павлодаре прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра на западе, севере и юге Карагандинской области синоптики обещают грозу. Днем на юге области будет пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

В Караганде днем 10 мая прогнозируется ветер с порывами до 15 м/с.

В Жезказгане завтра ожидается гроза и порывистый ветер до 15 м/с.

Днем 10 мая на юге, западе и севере Северо-Казахстанской области будет шквал и пыльная буря. Скорость порывистого ветра достигнет 15-20 м/с, возможны порывы до 23-28 м/с.

В Петропавловске завтра днем ожидается пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

С 10 по 12 мая в Жамбылской области, в зависимости от района, синоптики обещают сильный дождь, грозу, град, шквал и пыльную бурю. Скорость ветра составит 15-20 м/с, возможны порывы до 23 м/с.

В Таразе днем 10 мая ожидается сильный дождь. С 10-11 мая прогнозируется гроза, град и шквал. Скорость ветра с порывами составит порядка 15-20 м/с.

Завтра на севере Мангистауской области ожидается сильный дождь и гроза. Ночью и утром на западе области будет туман. На юге и северо-востоке региона синоптики обещают пыльную бурю. Скорость ветра составит 17-22 м/с с порывами до 25 м/с.

В Актау ночью и утром 10 мая ожидается гроза, туман и порывистый ветер до 15-20 м/с.

Завтра днем на юге и западе Акмолинской области будет гроза, шквал и пыльная буря. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с, временами - 30 м/с и более.

В Нур-Султане 10 мая во второй половине дня будет гроза. Днем - пыльная буря. Скорость ветра составит 15-20 м/с, могут быть порывы до 25 м/с.

В Кокшетау завтра днем синоптики обещают пыльную бурю. Скорость ветра составит порядка 15-20 м/с, могут быть порывы до 23-28 м/с.

Завтра в горных районах Алматинской области будет сильный дождь, град, шквал и порывистый ветер до 25 м/с.

10 мая на востоке Атырауской области прогнозируется сильный дождь. На юге и востоке области - гроза и град. Скорость порывистого ветра составит 15-20 м/с.

В Атырау завтра ночью и утром ожидается гроза и ветер с порывами до 15-18 м/с.

Ночью 10 мая в Актюбинской области будет сильный дождь. На юге области ожидается гроза. Скорость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Завтра в Костанайской области прогнозируется гроза и град. Ветер юго-восточный, восточный 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. г. Костанай: 10 мая ожидается ветер юго-восточный, восточный 15-20 м/с.

10 мая в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря, гроза и шквал. Сохранится ветер до 15-20 м/с.

В Кызылорде ночью 10 мая будет гроза, днем - пыльная буря. Скрость ветра с порывами составит 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968600-groza-pylnaya-burya-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-13-regionah-kazahstana/