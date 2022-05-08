Камыш загорелся на площади 5 га в Петропавловске (видео)

Кадр из видео очевидца: ДЧС СКО

В Петропавловске, в районе речного порта горит камыш - очевидцы выкладывают в Сеть видео с места событий. В ДЧС СКО прокомментировали произошедшее.

Снятые очевидцами кадры появились в паблике skopetro в Instagram. На них видно густой дым и языки пламени.

В ДЧС СКО сообщили, что предварительная площадь возгорания составила 5 га. Пожар удалось локализовать в 15:53.

В тушении задействовано 12 единиц техники всех пожарных частей гарнизона Петропавловска.

Напомним, около месяца назад в Петропавловске произошел пожар на площади 10 га - горела сухая трава.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968541-kamysh-zagorelsya-na-ploschadi-5-ga-v-petropavlovske-video/