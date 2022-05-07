Взрыв в центре Гаваны: названо количество погибших

Обломки здания отеля "Саратога". Фото: Adalberto Roque/AFP/Getty Images

Вчера в пятизвездочном отеле "Саратога" в центре кубинской столицы прогремел сильный взрыв. Установлены по меньшей мере девять погибших, больше десятка человек считаются пропавшими.

Сейчас кубинские власти сообщают о девяти погибших и 13 пропавших без вести, спасатели разбирают завалы, пишет издание Euronews.com. Кроме того, на данный момент уже 40 человек были госпитализированы с ранениями.

Отмечается, что президент страны Мигель Диас-Канель отверг версию теракта. По данным предварительного расследования, причиной трагедии стала утечка газа.

"Кубинский лидер прибыл на место происшествия в сопровождении премьер-министра страны и председателя кубинского парламента. До этого глава государства посетил пострадавших в нескольких больницах города", – сообщили представители СМИ.

Жители Гаваны уже обращаются в больницы, предлагая стать донорами крови для пострадавших.

Кроме того, из школы, которая находится недалеко от места ЧП, были эвакуированы ученики. Они были перевезены в здание Капитолия.

По информации издания, здание отеля "Саратога" было построено в конце XIX века, а последняя его реставрация проводилась в 2005 году.

Кроме того, по данным Интерфакса, число погибших выросло до 22 человек, и в их числе один ребенок. Сообщается, что ранения получили, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей.

В сообщении также указывается, что причиной взрыва стала утечка газа.

"Это не бомба и не нападение. Это трагический несчастный случай", – написал президент Кубы в соцсети после посещения места взрыва.

Напомним, что взрыв произошел в пятницу, 6 мая, в результате чего обрушилась часть фасада здания и возник пожар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968452-vzryv-v-tsentre-gavany-nazvano-kolichestvo-pogibshih/