Взрыв в центре Гаваны: названо количество погибших
Вчера в пятизвездочном отеле "Саратога" в центре кубинской столицы прогремел сильный взрыв. Установлены по меньшей мере девять погибших, больше десятка человек считаются пропавшими.
Сейчас кубинские власти сообщают о девяти погибших и 13 пропавших без вести, спасатели разбирают завалы, пишет издание Euronews.com. Кроме того, на данный момент уже 40 человек были госпитализированы с ранениями.
Отмечается, что президент страны Мигель Диас-Канель отверг версию теракта. По данным предварительного расследования, причиной трагедии стала утечка газа.
"Кубинский лидер прибыл на место происшествия в сопровождении премьер-министра страны и председателя кубинского парламента. До этого глава государства посетил пострадавших в нескольких больницах города", – сообщили представители СМИ.
Жители Гаваны уже обращаются в больницы, предлагая стать донорами крови для пострадавших.
Кроме того, из школы, которая находится недалеко от места ЧП, были эвакуированы ученики. Они были перевезены в здание Капитолия.
По информации издания, здание отеля "Саратога" было построено в конце XIX века, а последняя его реставрация проводилась в 2005 году.
Кроме того, по данным Интерфакса, число погибших выросло до 22 человек, и в их числе один ребенок. Сообщается, что ранения получили, по меньшей мере, 74 человека, включая 14 детей.
В сообщении также указывается, что причиной взрыва стала утечка газа.
"Это не бомба и не нападение. Это трагический несчастный случай", – написал президент Кубы в соцсети после посещения места взрыва.
Напомним, что взрыв произошел в пятницу, 6 мая, в результате чего обрушилась часть фасада здания и возник пожар.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968452-vzryv-v-tsentre-gavany-nazvano-kolichestvo-pogibshih/