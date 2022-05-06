Очевидцы рассказали о пожаре, в котором погибли близнецы и их родители

Дом, в котором случился пожар в Акмолинской области. Кадр из видео: КТК

В ночь с 4 на 5 мая в селе Красный Яр Акмолинской области случился пожар, в котором погибла семья из четырех человек. По словам местных жителей, накануне в доме проводили работы электрики, передает телеканал КТК.

Трагедия произошла в селе недалеко от Кокшетау. Ночью на первом этаже многоквартирного дома начался пожар, унесший жизни целой семьи.

"Это было начало четвертого утра. Я ничего не видела, сильный стук начался, кричала женщина: "Люди добрые, помогите!"

Я вышла на улицу, вижу, там сильное пламя. Уже невозможно было ничего сделать, потому что весь вход горел и снаружи начало гореть. Внутри наши ребята окна начали разбивать, но это уже было поздно, потому что выход был уже закрыт", – рассказала местная жительница, ставшая очевидцем происшествия.

Как уже сообщалось ранее, самостоятельно выбраться смогли женщина 1964 года рождения и ее несовершеннолетний внук. На тот момент входная дверь уже горела, поэтому они вылезли через окно.

Сообщается, что сын спасшейся женщины и ее невестка находились в дальней комнате и не успели выбраться из горящей квартиры. Тела супругов и их четырехлетних детей обнаружили пожарные. Корреспонденты отметили, что все четверо встали с кроватей, но пройти далеко не смогли.

Предварительная причина ЧП – короткое замыкание. При этом, по словам соседей, накануне в доме что-то ремонтировали электрики.

"Условиями гибели людей, скорее всего, послужили: сильное задымление, позднее обнаружение пожара, так как пожар произошел в ночное время. В том числе, как вы знаете, сейчас современные материалы, обшиваются дома, это декор-панели, натяжные потолки, которые при горении выделяют ядовитые вещества вместе с продуктами горения", – сообщил замначальника ДЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968271-ochevidtsy-rasskazali-o-pozhare-v-kotorom-pogibli-bliznetsy-i-ih-roditeli/