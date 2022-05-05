Спасатели обнаружили выжившего на 6 сутки после обрушения здания в Китае

Спасатели в поисках выживших после обрушения здания. Кадр из видео: YouTube/CGTN

На шестые сутки после обрушения здания в китайском городе Чанша ночью спасатели вытащили 10-го по счету выжившего, передает китайский портал Sohu.

Известно, что человек провел под завалами более 130 часов.

Все это время спасатели разбирали массивные обломки обрушившегося шестиэтажного здания. Поиски выживших проводились с кинологами. Бригада медицинских работников все время стояла наготове.

Когда удалось вытащить тело 10-го выжившего, на место тут же прибыли врачи.

Напомним, 29 апреля обрушилось шестиэтажное здание в китайском городе Чанша в провинции Хунань. Строение не было жилым домом. Площадь здания была равна 800 квадратным метрам.

В шестиэтажном строении располагались магазины, кинотеатр, объекты общепита и гостиница. О погибших или пострадавших поначалу не сообщалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968122-spasateli-obnaruzhili-10-go-vyzhivshego-posle-obrusheniya-shestietazhnogo-zdaniya-v-kitae/