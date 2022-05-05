Супруги с двумя детьми погибли в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

5 мая в 03.54 часов в селе Красный Яр произошел пожар в квартире на первом этаже. Жертвами ЧП стали четыре человека - супруги и двое их детей. Об этом сообщили в ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарного поста села Садовое и СПЧ-1 Кокшетау. Через три минуты первые подразделения были по указанному адресу.

По информации ДЧС Акмолинской области, из квартиры до приезда спасателей смогли эвакуироваться самостоятельно через окно женщина 1964 года рождения и ее внук 2015 года рождения.

Место происшествия. Фото: ДЧС Акмолинской области

"В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых: мужчины 1991 года рождения и женщины 1993 года рождения, а также двоих детей 2018 года рождения", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в квартире на площади 50 кв.м. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов.

В 04.50 часов пожар ликвидировали. Сейчас на месте работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.

На тушение огня выезжали 13 сотрудников и три единицы техники.

В ДЧС региона уточнили, что за день до трагедии в доме меняли проводку. Бабушка с внуком находилась в дальней комнате. Супруги с близнецами - ближе к тому месту, где проводились работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968085-suprugi-s-dvumya-detmi-pogibli-v-akmolinskoy-oblasti/