Супруги с двумя детьми погибли в Акмолинской области
5 мая в 03.54 часов в селе Красный Яр произошел пожар в квартире на первом этаже. Жертвами ЧП стали четыре человека - супруги и двое их детей. Об этом сообщили в ДЧС Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.
К месту происшествия незамедлительно были направлены силы и средства пожарного поста села Садовое и СПЧ-1 Кокшетау. Через три минуты первые подразделения были по указанному адресу.
По информации ДЧС Акмолинской области, из квартиры до приезда спасателей смогли эвакуироваться самостоятельно через окно женщина 1964 года рождения и ее внук 2015 года рождения.
"В ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих взрослых: мужчины 1991 года рождения и женщины 1993 года рождения, а также двоих детей 2018 года рождения", - сообщили в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире на площади 50 кв.м. Предварительная причина - короткое замыкание электропроводов.
В 04.50 часов пожар ликвидировали. Сейчас на месте работает исследовательская испытательная пожарная лаборатория.
На тушение огня выезжали 13 сотрудников и три единицы техники.
В ДЧС региона уточнили, что за день до трагедии в доме меняли проводку. Бабушка с внуком находилась в дальней комнате. Супруги с близнецами - ближе к тому месту, где проводились работы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968085-suprugi-s-dvumya-detmi-pogibli-v-akmolinskoy-oblasti/