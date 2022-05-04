В Алматы загорелась автоцистерна с горючими веществами (видео, фото)
Автоцистерна с ГСМ загорелась в Жетысуском районе города Алматы. Создалась угроза распространения огня на расположенные рядом цистерны, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента по ЧС.
"4 мая в 20:10 силы и средства ДЧС города Алматы работают по повышенному рангу пожара по улице Ангарская, 97А Жетысуского района.
Происходит горение автоцистерны с ГСМ с угрозой распространения на рядом расположенные цистерны вагонного типа, резервуар", – сообщили представители ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия создалась угроза взрыва. Личный состав ДЧС работал с соблюдением мер безопасности.
На месте был создан оперативный штаб, поданы пожарные стволы на охлаждение горящего резервуара, а также резервуаров, находящихся рядом.
Задействовано 28 единиц техники и 80 человек личного состава.
"Удалось достичь локализации в 21:20", – сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы.
Пожар был ликвидирован в 21:51. Общая площадь горения составила 80 квадратных метров.
"Принятыми мерами удалось защитить резервуары с ГСМ, а также близлежащую промышленную зону", – добавили представители ведомства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1968050-v-almaty-zagorelas-avtotsisterna-s-goryuchimi-smesyami-video/