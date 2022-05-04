Рельсы замело песком в Мангистау из-за пыльной бури

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В минувшие выходные в Мангистауской области пыльной бурей замело железнодорожные пути, из-за чего поезд из Актобе не мог продолжить путь. Расчищать рельсы пришлось вручную.

Видеоролик, снятый на участке Бейнеу-Мангистау, появился в соцсетях. На кадрах видно, как несколько мужчин расчищают песок, засыпавший рельсы.

В пресс-службе КТЖ телеканалу "Астана" сообщили, что позже для расчистки путей прибыли около 30 человек и 2 единицы техники. В итоге на конечную станцию пассажирский состав прибыл с опозданием в 42 минуты.

"В условиях частых пыльных бурь железнодорожниками Мангистауской области ведется ежедневная работа по расчистке пути от песчаных заносов. Кроме того, на некоторых участках для защиты от заносов устанавливаются камышитовые и шпальные клетки", - сообщил замдиректора Мангистауского отделения магистральной сети АО "НК "КТЖ" Аслан Назаров.

Отметим, что из-за пыльной бури в Мангистау в выходные закрыли автомобильную дорогу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967882-relsy-zamelo-peskom-v-mangistau-iz-za-pylnoy-buri-video/