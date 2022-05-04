Сгорели две дачи: Группу подростков подозревают в поджоге сухостоя в Риддере

Подростки. Кадр из видео: Телеканал "Астана"

Сильный пожар продолжает бушевать в Кулунджунском заказнике в ВКО. Тем временем, внимание правоохранителей привлекло видео из Интернета, на котором группа подростков поджигает сухую траву на склоне в Риддере.

Как передает телеканал "Астана", уже более суток пожарные борются с пожарами в природных парках. Работу усложняет ландшафт и сильный ветер, который раздувает огонь.

Указывается, что за считанные минуты загорелось 120 гектаров соснового леса. Еще 50 гектаров тайги было уничтожено огнем в Асубулакском лесном хозяйстве.

По словам спасателей, пожары могли начаться из-за брошенного окурка, так как неподалеку проходит оживленная трасса.

Огнеборцы признались, что им пришлось работать в условиях адского пекла, однако они опровергли информацию о том, что три дня якобы были в горах без еды. Ранее об этом написали местные интернет-сообщества.

"Информация некорректна, потому что на сегодняшний день, согласно нашим внутриведомственным приказам, личный состав имеет тревожный чемоданчик, в котором находятся теплые вещи и продукты питания на три дня.

А уже в дальнейшем, в рамках взаимодействия и по нормативным документам, обеспечение нас продуктами и ГСМ уже возлагается на местные исполнительные органы", - пояснил замначальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.

Также сообщается, что полиция заинтересовалась видеороликом, снятым жителями Риддера. На нем запечатлена группа подростков, убегающая за склон после поджога сухой травы.

После этого, по данным телеканала, огонь моментально распространился по склону, и в итоге сгорели два дачных участка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967870-sgoreli-dve-dachi-gruppu-podrostkov-podozrevayut-v-podzhoge-suhostoya-v-riddere/