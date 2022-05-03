Гроза, град, шквал: жителей семи регионов предупредили о штормовой погоде

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Казахстанские синоптики предупредили жителей семи регионов республики о штормовой погоде на завтра, 4 мая. Кроме того, ухудшения погодных условий стоит ждать жителям города Алматы.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС города Алматы, с 4 по 6 мая в горных и предгорных районах Алматы и Алматинской области пройдут сильные дожди с грозой, градом и шквалом, из-за чего ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды в реках.

Кроме того, произойдет усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 м/с.

Жителей города попросили не оставлять машины под деревьями, туристов - воздержаться от походов в горы.

Кроме того, как сообщили на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра на востоке и в центре Карагандинской области будет гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Днем 4 мая на юго-западе Акмолинской области также ожидается гроза и ветер до 15-20 м/с. г. В Нур-Султане завтра синоптики обещают ветер с порывами до 15-20 м/с.

4 мая в Туркестанской области прогнозируется сильный дождь, гроза, шквал и град. Скорость ветра с порывами составит порядка 17-22 м/с.

В Шымкенте и Туркестане завтра ночью будет сильный дождь. Временами гроза, шквал. Скорость ветра с порывами не должна превысить 17-22 м/с.

4 мая на востоке Кызылординской области ожидается гроза и шквал, в Кызылорде - гроза.

Завтра на юге Костанайской области прогнозируется гроза и ветер до 15-20 м/с.

4 мая в Жамбылской области будет сильный дождь, гроза, град и шквал. Скорость ветра составит 15-20 м/с в среднем, возможно ускорение до 25 м/с.

В Таразе завтра ожидается гроза и ветер с порывами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967869-groza-grad-shkval-zhiteley-semi-regionov-predupredili-o-shtormovoy-pogode/