18-летняя девушка попала в реанимацию после селфи на крыше поезда в Павлодаре

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18-летняя жительница Павлодара попыталась сделать селфи на крыше вагона пассажирского поезда. Для нее это закончилось попаданием в реанимационное отделение больницы с термическими ожогами.

Как пишет Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу Управления здравоохранения Павлодарской области, девушка попала в больницу с термическими ожогами правой части тела и травматическим шоком.

Выяснилось, она хотела сделать селфи и залезла на крышу вагона около железнодорожной станции Жолкудук.

В итоге врачи поставили ей диагноз: термический ожог правой нижней конечности, правой половины туловища, правой верхней конечности III-IV степени, 50%, ушибленная рана волосистой части головы, травматический шок II-III степени.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Напомним, что в конце минувшего года мы сообщали сразу о двух подобных случаях, произошедших в один день.

В первом случае 15-летний подросток умер, попытавшись сделать селфи на крыше поезда в Таразе. Во втором эпизоде еще один подросток скончался после того, как с другом залез на крышу поезда в Алматы ради фотографии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967609-18-letnyaya-devushka-popala-v-reanimatsiyu-posle-selfi-na-kryshe-poezda-v-pavlodare/