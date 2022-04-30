Машина взорвалась в центре Петропавловска (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/skopetro

Автомобиль взорвался в центре Петропавловска. Этот момент попал на видео. Подробности случившегося озвучили в ДЧС Северо-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве сообщили, что 30 апреля в 07.26 часов в службу пожаротушения поступила информация о возгорании легкового автомобиля Audi на газовом оборудовании. ЧП произошло по адресу: Петропавловск, улица Чайковского, 4.

"До прибытия пожарного караула произошел взрыв газового баллона. Жертв и пострадавших нет", - рассказали в ДЧС Северо-Казахстанской области.

Пожар полностью потушили в 07.40 часов. На место происшествия выезжали 1 пожарная машина и 6 человек личного состава.

Предварительная причина случившегося - короткое замыкание электропроводки.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967575-mashina-vzorvalas-v-tsentre-petropavlovska-video/