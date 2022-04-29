Четыре человека погибли при пожаре в СКО

Место происшествия. Фото: ДЧС СКО

Четыре человека стали жертвами пожара в частном жилом доме в Северо-Казахстанской области. Возгорание произошло ночью 29 апреля. Подробности случившегося озвучили в ДЧС региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 29 апреля в 03.28 часов на пульт дежурного поступила информация о пожаре в частном жилом доме в селе Майское Акжарского района. Населенный пункт находится в 53 км от ближайшей пожарной части. По словам соседей, в доме находились люди.

Место происшествия. Фото: ДЧС СКО

На момент прибытия спасателей строение горело открытым пламенем. Местные жители уже извлекли тело женщины 1963 года рождения.

В ходе ликвидации огня были обнаружены безжизненные тела троих мужчин: хозяина дома 1958 года рождения и его гостей 1975, 1967 годов рождения.

Кроме того, сотрудники вынесли из дома один газовый баллон.

Место происшествия. Фото: ДЧС СКО

Пожар был ликвидирован в 05.40 часов. Огонь полностью уничтожил дом.

"Причина и материальный ущерб устанавливаются. Со слов соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки", - добавили в ДЧС Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967468-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-v-sko/