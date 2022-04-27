Автомобиль сгорел во дворе многоэтажки в Алматы (видео)

Сгоревший автомобиль. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В жилом массиве Алматы, в "верхней" части города, сгорел легковой автомобиль Ford. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает городской департамент полиции в своем официальном Instagram-профиле.

Произошел инцидент в микрорайоне Орбита-3, во дворе 19-го дома. Сообщение о возгорании поступило пожарным утром.

"Как рассказал хозяин автомобиля, он вышел из дома, завел машину и задымился двигатель. Когда показались языки пламени, вызвали пожарных.

Соседи успели среагировать и убрать рядом припаркованные авто. Однако одну машину пламя все-таки задело, у Toyota Ipsum поврежден бампер", – рассказали в пресс-службе полиции.

Предварительная причина пожара, по данным полиции, – короткое замыкание в замке зажигания. Сообщается, что передняя часть машины и салон сгорели полностью за считанные минуты. К счастью, никто из граждан не пострадал.

Точную причину возгорания установят после проведения экспертиз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1967110-avtomobil-sgorel-vo-dvore-mnogoetazhki-v-almaty-video/